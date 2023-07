Tesla show, ha venduto più EV di Volkswagen, BMW, Mercedes e Porsche messe assieme

Tesla non ha rivali e lo dimostrano i dati di vendita. Per la prima volta in Europa le auto elettriche hanno superato le diesel, ed è per la stragrande maggioranza merito dell'azienda automobilistica di Elon Musk.

Non lo scrive un fan dell'auto a stelle e strisce ma lo dimostrano i numeri, che come sempre alla fine fanno la differenza. Nei primi sei mesi dell'anno 2023 Tesla ha consegnato circa 890 mila auto, il che significa che ha fatto meglio delle vendite di auto elettriche di Volkswagen AG, BMW AG, Mercedes-Benz Group AG e Porsche AG messe insieme.

A patire sembrerebbe essere in particolare Volkswagen, che ha ridotto i turni in fabbrica vista la scarsa domanda di EV del gruppo, con la conseguente presunta sfuriata del CEO ai dirigenti in un'ottica di tagli costi futuri.

I tedeschi stanno faticando in particolare in Cina, dove Tesla e BYD non hanno rivali, ma anche in casa è sempre l'auto di Musk a essere la preferita grazie anche ad una strategia decisamente aggressiva che punta tutto sui volumi anche a costo di sacrificare i ricavi, cosa che fa storcere un po' il naso agli investitori.

Il risultato è che le vendite di Tesla sono aumentate di 30 punti percentuali in più rispetto a quelle di VW nel secondo trimestre di quest'anno. "Tesla è ancora molto avanti rispetto alle case automobilistiche tedesche in tutti i principali mercati", spiega Matthias Schmidt, analista automobilistico con sede vicino ad Amburgo. "Sono sotto pressione per aumentare i volumi per raggiungere il tipo di economie di scala necessarie per rendere redditizi i veicoli elettrici".

Ora che la batteria sta prendendo il sopravvento il grande vantaggio costruito negli anni dalle aziende tedesche si sta di fatto sgretolando, e all'inflazione e alla carenza di lavoratori qualificati, oltre agli alti prezzi dell'energia, si aggiungono sfide strutturali poste appunto dal passaggio all'elettrico.

Ecco che quindi le aspettative delle case automobilistiche tedesche sono le peggiori dalla crisi finanziaria del 2008 secondo un sondaggio dell'Istituto Ifo di Monaco di Baviera. In ogni caso non è tutto perduto, visto che le grandi case automobilistiche tedesche hanno ovviamente la capacità per poter risollevare la testa e dire la loro anche in un mercato relativamente nuovo come quello degli EV.

"Le piattaforme elettriche di nuova generazione dei tedeschi potrebbero cambiare le cose", ha affermato l'analista di Bloomberg Intelligence, Michael Dean. "In quel momento vedremo una grande spinta da parte loro, anche in Cina”, ma per il momento Tesla sta regnando incontrastata, e chiunque tenti di imitarla, come ad esempio Ford, perde miliardi di dollari in Borsa.