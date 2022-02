Una Tesla sfiora a 185 km/h un pick-up fuori controllo: tragedia sfiorata

Negli USA adorano le drag race, gare di accelerazione che solitamente vengono svolte su tracciati attrezzati, rettilinei con tanto di semafori e linee d'arrivo che tengono conto di tempi e velocità, Luoghi sostanzialmente sicuri dove però può sempre succedere qualche incidente - e guardate cos'è successo a questo pick-up.

Sulla carta parliamo di una drag race davvero sui generis: un pick-up truck sovralimentato e potenziato ha sfidato più volte una Tesla Model S Plaid, una delle vetture più potenti e veloci del mondo grazie ai suoi tre motori elettrici. La vera notizia è che il pick-up se l'è giocata quasi alla pari (quasi eh) in diversi round, attorno al minuto 2:30 del video in pagina però si è sfiorata la catastrofe.

Lungo il tracciato le velocità sono alquanto sostenute e può succedere che una vettura perda il controllo: è successo proprio al pick-up, che durante la sua corsa ha iniziato pericolosamente a virare verso sinistra, in direzione della Tesla. In quell'istante l'elettrica stava viaggiando a 185 km/h e solo per miracolo le due vetture non si sono colpite in pieno.

Sarebbe stato un disastro di dimensioni gigantesche, con i due conducenti che avrebbero davvero rischiato la vita. Invece fra le due vetture c'è stato un contatto leggerissimo, con il pick-up che ha poi proseguito la sua corsa contro il muretto adiacente il tracciato - per prendere irrimediabilmente fuoco. Guardate il video per capire con i vostri occhi cos'è successo. Fortunatamente, come hanno raccontato i presenti, entrambi i conducenti non hanno riportato ferite e si sono allontanati dalla scena con le loro gambe.

