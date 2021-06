Tesla fa sul serio sul volante a cloche, per Elon Musk è il futuro

Quando Tesla ha svelato la versione aggiornata della sua Model S all'inizio di quest'anno, ogni immagine dell'abitacolo mostrava l'ormai noto volante a cloche, il quale verrà inserito come standard all'interno della berlina premium californiana.

In pratica ai consumatori non sarà neppure possibile selezionare come optional il classico volante a corona completa, e in base a tale scelta avevamo già intuito l'intenzione della compagnia di Elon Musk di puntare tutto su questa nuova soluzione per accantonare quella tradizionale.

Adesso però Elon Musk ha deciso di rincarare la dose rispondendo all'utente Twitter Everyday Astronaut, il quale ha chiesto lumi al CEO circa la sterzata progressiva con volante a cloche e interazione con quest'ultimo in fase di parcheggio.

Musk ha risposto come segue:"Il volante a cloche lo uso già da un po', e a mio parere è ottimo. La sterzata progressiva richiederebbe una meccanica complessa oppure un drive-by-wire privo di collegamenti meccanici. Punteremo a quello entro qualche anno."

La sterzata progressiva è un sistema con il quale la vettura regola l'angolo in base alla velocità. Questo rende facilissimi i parcheggi consentendo di accantonare rotazioni superiori ai 360 gradi in fase di manovra, mentre a velocità di autostrada l'angolazione del volante andrebbe a influire in modo inferiore.

Detto questo, le parole di Musk lasciano intuire che la futura Tesla Roadster utilizzerà con altissima probabilità un volante a cloche, e in molti lo vedono già nell'abitacolo dell'imminente Cybertruck. Per il momento non possiamo far altro che attendere aggiornamenti più precisi sulla questione, ma per chiudere senza allontanarci dal pickup elettrico appena citato, vogliamo mostrarvelo mentre viene messo sotto torchio dagli operai addetti alla costruzione dello stabilimento Tesla di Austin, Texas.