Ecco il Tesla Semi nella sua versione finale: lancio imminente

In questo inizio di 2021 Tesla sta facendo parlare di sé soprattutto per via della nuova Model S 2021, non dimentichiamo però che un altro lancio “storico” sta per prendere forma: quello relativo al Tesla Semi, la motrice elettrica pronta per la Guida Autonoma. Un prototipo da produzione è stato appena fotografato, ci siamo quasi.

Si parla del Tesla Semi dal 2017 ormai, quando Tesla aveva preparato il terreno per un lancio in grande stile nel 2019. Poi è arrivato qualche ritardo, Elon Musk ha annunciato una piccola linea produttiva nel 2020, per poi arrendersi all’evidenza e spostare tutto al 2021. Ora però dovremmo esserci davvero.

Anche se il CEO della compagnia aveva annunciato la produzione in grande stile presso la Gigafactory in Texas, ancora in costruzione, per velocizzare le cose per il momento si sta usando la Gigafactory Nevada - ed è a Sacramento che qualcuno ha fotografato un prototipo di produzione (altre foto in basso nella galleria Twitter), ovvero un modello fatto e finito ma non ancora messo in vendita.

La versione finale del Semi sembra molto simile ai due prototipi svelati negli anni passati, con solo piccole rifiniture sul fronte del design. Ricordiamo che il Semi è un truck di classe 8 che può trasportare fino a 36 tonnellate, con un’autonomia elettrica che varia da 480 km a 800 km a seconda della versione. I prezzi vanno rispettivamente 150.000 a 180.000 dollari.