Il Tesla Semi è il tir più veloce: eccolo mentre accelera

Il promettente Tesla Semi non è ancora arrivato sul mercato in quanto il team di sviluppo è ancora al lavoro per prepararlo al top prima del debutto ufficiale, ma di recente ne è stato avvistato un prototipo in strada mentre mostrava tutta la sua potenza in accelerazione.

Come potete vedere voi stessi dal video in alto, non appena il conducente preme a fondo sull'acceleratore il Semi attua una progressione pazzesca, e sicuramente più rapida di quasi ogni altro autoarticolato di Classe 8, e con tanto di rimorchio collegato. Ad oggi avevamo già assistito a prestazioni del genere da parte del Semi, ma è difficile farci davvero l'abitudine.

Nello specifico il camion può addirittura mettere in ombra vetture sportive dal peso infinitesimale, se paragonato al suo. Il Semi riesce infatti a scattare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, mentre a pieno carico ci si dovrebbe attestare su tempi non inferiori ai 18-20 secondi. Un altro elemento che risalta immediatamente è lo straordinario sound, chiaramente tipico per le auto elettriche, ma non ad una tale intensità. Il tir della casa automobilistica californiana sfrutterà ben quattro motori elettrici i quali, quando messi alla frusta, si fanno difatti sentire alla grande.

Certo è che vorremmo vedere anche su altri veicoli un sound simile, fosse anche un'opzione da andare ad attivare successivamente. Giusto per fare un esempio restando presso il produttore di Fremont, le Tesla Model 3 e Model S risultano molto più silenziose, quando magari attraverso un sistema di amplificazione potrebbero benissimo evidenziare la loro sportività comunicandola al conducente.

Oramai ogni casa automobilistica è al lavoro su questo particolare aspetto. I tecnici Audi si sono già espressi nel merito, sottolineando che la e-tron GT non sarà affatto timida da questo punto di vista. BMW invece, per assicurarsi una piacevolezza del sound all'orecchio, ha persino contattato il grande Hans Zimmer per mettere a punto uno spettro sonoro indimenticabile.

Da menzionare sono anche brand come Mercedes-Benz, le cui vetture permetteranno di selezionare il suono desiderato, e anche Porsche, la quale tramite la sua ottima Taycan ha già avuto modo di distinguersi.