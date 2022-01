Il Tesla Semi ha un nuovo rivale: ecco il Kenworth T680E elettrico al CES 2022

La tecnologia elettrica sta sicuramente cambiando il mercato auto consumer, con le nostre città che si stanno riempiendo di BEV, anche il settore dei mezzi pesanti però avrà forti ripercussioni. Da anni Elon Musk lavora al Tesla Semi con Guida Autonoma, il magnate però è in buona compagnia: al CES 2022 è arrivato il nuovo Kenworth T680E.

Parliamo di una motrice completamente elettrica che promette 670 CV di potenza e 240 km di autonomia. Se quest'ultima magari non farà gridare al miracolo, Tesla del resto sta lavorando per far avere al suo Semi ben 1.000 km di autonomia con una singola carica, è la potenza di questo veicolo a sorprendere.

Per capire di cosa parliamo: il Kenworth T680 tradizionale è mosso da un motore enorme da 12.9 litri, un Holset turbocompresso da 6 cilindri in linea che però può erogare al suo massimo 405 CV. Anche sul fronte della coppia c'è un vincitore netto, anche se con meno distacco: il truck tradizionale può arrivare a 2.100 Nm, mentre la variante elettrica si spinge fino a 2.200 Nm.

Questo è possibile grazie a un motore elettrico Meritor 14Xe che integra propulsori e assi in una singola unità, cosa che semplifica non poco la conversione degli attuali camion a gasolio. Sul fronte della batteria abbiamo un accumulatore da ben 396 kWh che può essere ricaricato in appena 3 ore presso le stazioni di ricarica PACCAR ad altissima velocità. Certo il nuovo Kenworth T680E non sarà il solo a sfidare Tesla, anche il Gruppo Geely ha presentato il suo truck Farizon.