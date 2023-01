Tesla Semi, pronto gigantesco impianto in Nevada: investimento da 3,5 mld di dollari

Nella giornata di oggi, martedì 24 gennaio 2023, dovrebbe essere annunciato un nuovo immenso impianto per la produzione di Tesla Semi nello stato del Nevada. Ad anticiparlo è stato il governatore Joe Lombardo, spiegando che l'investimento sarà di 3,5 miliardi di dollari.

Dopo le notizie riguardanti i test in ogni condizione per i Tesla Semi, giungono ulteriori quanto interessanti indiscrezioni in merito a quello che sarà uno dei veicoli più attesi degli ultimi tempi. Stando alle indiscrezioni è quindi ipotizzabile un nuovo impianto di dimensioni maxi, e secondo quanto aveva annunciato Elon Musk nelle scorse settimane, dovrebbe essere in grado di produrre ben 50mila Semi Tesla ogni anno a partire dalla fine del 2024.

Il discorso del governatore del Nevada, è stato pubblicato dal The Nevada Independent, e nello stesso Joe Lombardo ha parlato del proprio Stato elogiandolo così: "Che si tratti di chiudere il ciclo del litio, sbloccare l'innovazione e gli investimenti in logistica, intrattenimento, scienza e tecnologia o abbracciare l'imprenditorialità, il messaggio è che il Nevada è pronto a collaborare”. Quindi ha aggiunto: “Non vedo l'ora di unirmi a Elon Musk e al team di Tesla domani, quando sveleranno i piani per la costruzione di un nuovissimo impianto di produzione avanzato da 3,5 miliardi di dollari nel nord del Nevada per i semirimorchi completamente elettrici dell'azienda".

Al momento Tesla possiede già una struttura in Nevada per i Tesla Semi, ma la produzione è limitata di conseguenza l'investimento in programma rappresenta un ulteriore salto di qualità in vista del futuro. Tra l'altro l'azienda di Elon Musk è da tempo a braccetto con il Nevada e già nel 2014 il governatore dell'epoca, Brian Sandoval, aveva offerto alla casa automobilistica elettrica un pacchetto di incentivi fiscali da 1,25 miliardi di dollari da distribuire su 20 anni per costruire un impianto.

A questo punto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Elon Musk che dovrebbe arrivare proprio in queste ore e che dovrebbe riguardare il sopracitato Tesla Semi, motrice dall'efficienza record, il doppio del Ford F-150.