L'efficienza del Tesla Semi è da record: doppia un Ford F-150

Il Tesla Semi è senza dubbio uno dei mezzi più attesi del 2023 e l'hype nei confronti dello stesso è decisamente allo stelle. Ad alimentare ancor di più le attese ci ha pensato Jon Stewart di Cleanerwatt secondo cui la motrice elettrica sarebbe super efficiente.

È emerso che il Tesla Semi avrebbe un'efficienza pari al doppio di quella del pickup Ford F-150 a benzina o a gasolio, nonostante il peso della motrice sia di quattro o cinque volte superiore allo stesso Ford. Tesla ha già dimostrato come il suo Semi fosse in grado di percorrere 800 chilometri con una singola ricarica e il test effettuato da Stewart ha confermato i numeri di fabbrica: il camion è partito con una batteria al 97% e dopo 800 chilometri è scesa al 4%.

Si tratta di numeri davvero interessanti che portano il Semi di Tesla a sbaragliare la concorrenza in quanto a motrici elettriche, e a confermarlo è stata anche un'analisi di NextBigThing che ha confrontato il camion di Musk con alcuni concorrenti in nove diverse categorie come prezzo, il carico utile, l'autonomia, efficienza, potenza, tempi di ricarica e altro ancora. Ebbene, il Tesla Semi, testato in ogni condizione durante la produzione, è risultato il migliore in quasi tutte le categorie, a cominciare da autonomia, tempi di ricarica e prezzo, cosa quest'ultima per certi versi sorprendente visto che Tesla viene considerata storicamente un'azienda "cara".

Negli Stati Uniti il Tesla Semi, grazie agli incentivi statali, si può acquistare a meno di 200.000 dollari, mentre gran parte della concorrenza a listino sta fra i 300.000 e i 500.000 dollari. Disarmante poi il confronto su autonomia e tempi di ricarica, visto che il Tesla Semi ci mette circa 45 minuti per ricaricare la batteria e percorrere i suddetti 800 km, mentre gli altri modelli della concorrenza hanno un'autonomia fra i 200 e i 480 km, con tempi di ricarica compresi fra 1,5 e 4 ore.

Ci sono comunque degli aspetti negativi, come ad esempio il fatto che il camion richieda delle stazioni di ricarica molto potenti vista la batteria da 1.000 V montata sui Tesla Semi, inoltre non esistono ancora centri di assistenza dedicati ma ovviamente il tutto verrà implementato con la messa in commercio di massa che avverrà nelle prossime settimane.