Tesla Semi, che autonomia: quasi 600km con una sola ricarica

Un camion Tesla Semi di PepsiCo ha compiuto un notevole tragitto di oltre 1.600 miglia (2574 km) complessivi in un singolo giorno lavorativo, come documentato dal programma Run On Less del North American Council for Freight Efficiency (NACFE). Questo programma si propone di valutare l'efficienza dei veicoli per trasporto merci a zero emissioni.

Dopo alcune problematiche riscontrate in alcuni esemplari di Tesla Semi, il camion si riscatta in questa prova notevole. I dati rivelati da Run On Less mostrano che il camion Tesla ha iniziato il suo viaggio poco dopo la mezzanotte con una batteria carica al 95%, il che gli ha consentito di percorrere quasi 600 km prima di fermarsi per ricaricare la batteria. Durante la mattina, il livello di carica della batteria è sceso al 9,17%.

Dopo circa un'ora di ricarica, la batteria è stata riportata all'88,6% di carica, permettendo al camion di percorrere ulteriori 575 km. A questo punto, il livello di carica della batteria è sceso al 18%, e il camion ha fatto una breve sosta per la ricarica, portando la batteria al 51,5%. Questo ha consentito di completare l'ultima tratta di 268 km con una carica residua del 15%, prima della mezzanotte.

I dati rivelano ulteriori dettagli sulle prestazioni del camion Tesla Semi di PepsiCo durante la giornata. In particolare, l'impianto ha trascorso il 81,8% della giornata in movimento, l'11,1% del tempo è stato dedicato alla ricarica e il 17% della giornata è rimasto inattivo. La stragrande maggioranza dei viaggi (92,6%) è stata effettuata a una velocità superiore agli 80 km/h.

Ecco invece una presunta copia del Tesla Semi in questa foto scattata in Cina. Questo veicolo pare essere molto simile in tutto e per tutto alla variante americana.