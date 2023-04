Nuovo record di vendite Tesla nel Q1 2023: superate le aspettative degli analisti

Molto probabilmente sarete stufi di sentirlo dire, o magari pensate che sia sempre lo stesso articolo riciclato, ma Tesla ha battuto un nuovo record nel Q1 2023, ovvero nel trimestre che va dall'1 gennaio al 31 marzo. L'azienda di Elon Musk ha superato anche (ma di poco) le aspettative degli analisti.

Le proiezioni degli esperti di settore infatti si sono rivelate anche troppo conservative rispetto ai dati reali. Gli analisti si aspettavano 420.000 veicoli consegnati, Tesla ne ha immatricolati 422.875. Il precedente record di 405.000 vetture consegnate in un singolo trimestre (Q4 2022) è stato così battuto, ma vediamo nel dettaglio com'è andato il Q1 2023 per la società californiana.

Model S e Model X hanno visto 19.437 veicoli prodotti, 10.695 consegnati, mentre Model 3 e Model Y sono state prodotte in 421.371 unità e consegnate in 412.180 unità. In totale abbiamo 440.808 unità prodotte, 422.875 consegnate. Come vedete c'è una differenza di circa 18.000 veicoli fra quelli prodotti e quelli consegnati, significa che molte delle auto già pronte sono in viaggio verso la loro destinazione finale, tutti numeri che ormai andranno ad alimentare i numeri del Q2 2023 - che "parte già in quarta".

Ricordiamo che il 13 gennaio scorso Tesla ha ridotto i prezzi delle sue auto in diversi mercati, Italia compresa, inoltre la Model 3 in pronta consegna è diventata compatibile con il nostro Ecobonus, tutte manovre che hanno spinto in alto i numeri di vendita. Certo una domanda sorge spontanea: senza il calo dei prezzi, che ha fatto schizzare in alto le vendite, Tesla avrebbe comunque raggiunto un simile record? Di questo abbiamo parlato nell'articolo Perché Tesla sta abbassando i prezzi, con chi pensa che lo abbia fatto per necessità, chi invece pensa sia una vecchia strategia che finalmente riesce a prendere forma.