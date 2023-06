Tesla sconta la Model 3 in Pronta Consegna: nuova generazione in arrivo?

In casa Tesla c'è parecchio movimento: da una parte tutti stiamo aspettando che da Shanghai (dove attualmente si trova Elon Musk) arrivi qualche immagine della Model 3 di nuova generazione, dall'altra il brand ha iniziato a "svendere" la sua Model 3 attuale - almeno negli USA, ma la cosa potrebbe presto accadere anche in Europa.

I nostri colleghi americani di Electrek hanno scoperto che nella sezione della Pronta Consegna del sito Tesla (che ora in Italia si chiama Consegna Veloce) il produttore californiano ha iniziato a fare degli interessanti sconti - dopo ovviamente i cali di prezzo che si sono susseguiti da gennaio 2023. Per fare qualche esempio, da 40.240 dollari la Model 3 RWD del 2023 è arrivata a costare 37.830 dollari, scontata dunque di 2.410 dollari. Sul web si vocifera che Elon Musk e soci vogliano in qualche liquidare l'inventario attuale per far spazio alla Tesla Model 3 di nuova generazione, la cui produzione "pilota" dovrebbe partire proprio oggi a Shanghai.

L'idea potrebbe avere senso: con il lancio del nuovo modello, gli utenti americani potrebbero aver voglia di acquistare soltanto al versione aggiornata, lasciando invendute le Model 3 attuali. Ricordiamo che la Model 3 di nuova generazione, derivata dal Progetto Highland, avrà senza alcun dubbio un design più accattivante all'esterno, qualche dettaglio rinnovato all'interno e soprattutto l'Hardware 4.0 di Tesla, con nuove telecamere e un computer di bordo più potente, capace di eseguire Autopilot in maniera più precisa. Ovviamente abbiamo dato un'occhiata anche alla sezione Consegna Veloce del Tesla Store italiano, al momento però non c'è traccia di sconti. La Tesla Model 3 più accessibile costa 39.478 euro, il secondo prezzo è pari a 40.678 euro per via del colore Nero Pastello e così via - continueremo però a monitorare la situazione.