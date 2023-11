Tesla sconta di 3.000 dollari i nuovi modelli per spingere le vendite del trimestre

Elon Musk ci ricasca un'altra volta. Tesla fa partire gli sconti (per ora negli USA) per i suoi nuovi modelli in vista della chiusura dell'ultimo trimestre dell'anno. L'azienda ha in mente un obiettivo ben preciso, e per raggiungerlo sfrutta la solita mossa, quello del taglio dei listini.

Pronti, partenza e via (agli sconti). I saldi ci sono anche in casa Tesla, ed è simpatico vedere come spuntino fuori proprio alla vigilia del Black Friday. Il deprezzamento, se così possiamo definirlo, riguarda il nuovo inventario dei modelli americani di Model 3 e Model Y; lo scopo della casa statunitense è quello di spingere le vendite dei propri veicoli così da raggiungere previsione annuale di 1,8 milioni di consegne, e chiudere così l'anno in bellezza.

In fin dei conti non è la prima volta che il brand si lascia andare a una simile mossa per incentivare gli acquisti; per creare più domanda, insomma, anche se gli sconti non sono mai stati parte della strategia del marchio, almeno fino all'inizio del 2023.

Dopo i grandi tagli dei primi mesi dell'anno, i quali hanno interessato praticamente tutti i modelli di Tesla, i listini si sono stabilizzati una volta per tutte; così è cessato il lungo periodo degli sconti (ecco perché la guerra dei prezzi deve finire in campo elettrico). In questi giorni però, i nuovi inventari USA di Model 3 e Model Y hanno ricominciato a scendere.

Sul sito ufficiale del marchio, alla voce "new inventory" nelle pagine dedicate ai modelli prima citati, è possibile osservare tutte le unità scontate di 3.000 dollari, sui quali è presente anche un credito di imposta pari a 7.500 dollari. Chissà che non arrivi qualche sconto anche in Italia. Nel frattempo nel nostro Paese dal 1 gennaio 2024 arrivano i nuovi incentivi auto.