Tesla giù dalla scogliera per 80 metri: 'Mio marito ha tentato di ucciderci'

A poche settimane dal tremendo incidente che ha visto una Tesla Model S cadere da una scogliera lungo le strade di San Francisco, è emersa un'agghiacciante verità: l'uomo alla guida dell'auto elettrica è stato protagonista di un gesto volontario.

Rispetto a quanto le malelingue ipotizzavano, puntando subito il dito contro la guida autonoma, il mezzo dell'azienda di Elon Musk è risultato assolutamente "estraneo" alla vicenda, a differenza (forse) della Tesla che ha preso fuoco spontaneamente a Sacramento: la vettura ha semplicemente eseguito il volere del guidatore.

A svelare l'agghiacciante verità è stata colei che ha vissuto in prima persona il terrore. «Ha tentato intenzionalmente di ucciderci», queste le parole riferite al marito, il dottor Dharmesh Arvin Patel. L'uomo, secondo il racconto, avrebbe sfondato il guardrail con tutta la famiglia a bordo, per poi lanciarsi volontariamente nel vuoto. Al momento dell'incidente si trovava lungo la strada definita Devil's Slide, un tratto pericoloso di autostrada localizzato a 15 miglia a sud di San Francisco e che costeggia l'oceano.

Dopo la manovra folle dell'automobilista, la Tesla Model S è volata giù dalla scarpata, facendo un volo di circa 80 metri, ma per un caso incredibile i suoi occupanti sono rimasti illesi, fra cui due bambini di soli 4 e 7 anni. «Un miracolo assoluto», hanno fatto sapere le autorità dopo aver recuperato le vittime.

Dopo le parole accusatrice della donna, Neha Patel è stato arrestato dalla California Highway Patrol e il 41enne è stato accusato di tentato omicidio e di pericolo per l'incolumità dei propri figli. L'uomo, a seguito dell'incidente era stato ricoverato in ospedale, ma una volta dimesso è stato portato in galera. «Ha detto molto semplicemente che non è stato un incidente», le parole di Steve Wagstaffeal, procuratore distrettuale della contea, rilasciate al Los Angeles Times, riferendosi a quanto dichiarato dal dottor Patel subito dopo le dimissioni.