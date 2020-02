Una Tesla scivola sul ghiaccio e viene colpita da un pick-up: il video

Circolare su una strada ghiacciata può essere molto pericoloso, il rischio di perdere il controllo è sempre molto alto, come dimostra un nuovo video proveniente dagli USA. Una Tesla Model 3 è infatti scivolata sul ghiaccio per essere colpita da un pick-up pochi istanti dopo.

Nelle immagini, mostrate al 25% della velocità originale, si vede chiaramente come la Tesla Model 3 perda, a un certo punto della sua corsa, completamente il controllo a causa dell’asfalto ghiacciato. La berlina invade così, pericolosamente, la corsia di fianco dove sta transitando a velocità abbastanza sostenuta un pick-up. L’impatto è inevitabile e alquanto violento, la storia però ha un lieto fine.



Il proprietario della Tesla è uscito dall’auto con le sue stesse gambe, senza ferite particolari. Alla fine del video si possono vedere le immagini dei danni, con il pick-up che ha colpito proprio la portiera del conducente - che ha però resistito in modo efficace. Ricordiamo infatti che la Tesla Model 3 è considerata, dalla NHTSA americana come da Euro NCAP, una delle vetture più sicure del mercato, con 5 Stelle piene nei crash test europei e punteggi molto alti per la protezione degli occupanti adulti e nel campo degli ADAS - con Autopilot che ci dà una grande mano nell’assistenza alla guida.