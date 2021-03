Una Tesla si è schiantata con un TIR ad alta velocità, cos'è accaduto?

Alcuni giorni fa, nel bel mezzo della notte di giovedì 11 marzo, una vettura Tesla avrebbe approcciato un incrocio nella città di Detroit ignorando il semaforo rosso e finendo per schiantarsi violentemente contro il rimorchio di un autoarticolato.

L'auto bianca, visibile nel post Twitter in fondo alla pagina, è rimasta totalmente distrutta in seguito all'incidente avvenuto alle 3:20 di mattina. Come potete notare voi stessi, i danni che ha riportato sono stati ingenti, e per molti minuti è stato impossibile separarla dal grosso camion.

Per fortuna entrambi i passeggeri del veicolo elettrico sono sopravvissuti, ma pare il passeggero sia ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Anche il conducente è stato ospedalizzato, ma le sue condizioni non sono ancora state rivelate.

In questo momento sono in molti a chiedersi se l'individuo stesse effettivamente guidando la macchina o se in quel momento aveva lasciato l'Autopilot attivo. Alcuni anni fa due esemplari di Tesla con Autopilot attivo finirono sotto il rimorchio di autoarticolati in movimento sulle autostrade della Florida, proprio com'è accaduto a Detroit, per cui nessuna delle due ipotesi è da escludere a priori. Per le informazioni pubblicate finora non è comunque possibile capire esattamente quale sia il caso.

La National Highway Traffica Safety Administration (NHTSA), che è stata messa immediatamente al corrente dell'incidente, ha appena inviato una squadra della divisione Special Crash Investigation per indagare sullo stesso e raccogliere informazioni cruciali per carpire le cause dello schianto. Dal nostro canto speriamo soltanto che il passeggero, una donna di appena 21 anni, possa rimettersi in sesto quanto prima.

Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo restare in tema di TIR e di elettrificazione mostrandovi un prototipo quasi definitivo di Tesla Semi mentre sfreccia su un tracciato di test con tanto di sibilo di sottofondo. Il veicolo commerciale pesante di Elon Musk sta per essere commercializzato.