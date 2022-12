Tesla scatenata: Elon Musk vende anche vetture demo e test-drive a caccia di nuovi record

Ricordate: qual è il momento migliore per acquistare una Tesla? Molto probabilmente alla fine di un trimestre commerciale, soprattutto a dicembre quando Elon Musk deve ottenere i suoi record annuali. In questi ultimi giorni del 2022 la società californiana sembra alquanto scatenata e ora ha iniziato a vendere anche i modelli demo.

Solo nella giornata di oggi, 23 dicembre 2022, abbiamo dovuto dedicare a Tesla diversi articoli. Il più importante riguarda sicuramente la vendita delle Tesla in pronta consegna con 10.000 km di ricariche gratis, ma solo con acquisto entro il 31 dicembre - sempre per motivi numerici. Per invogliare vecchi e nuovi utenti Elon Musk ha anche offerto 30 giorni d’uso gratuito di Autopilot Avanzato come regalo di Natale, ora però si parla di vendere modelli dimostrativi e auto dedicate solitamente ai test drive.

In più negli Stati Uniti Tesla ha iniziato a offrire anche uno sconto di 3.750 dollari su ogni singolo acquisto, segno che la società è davvero intenzionata a far registrare un record mai visto sinora dalla sua apertura - e magari far lievitare le azioni che negli ultimi 12 mesi sono crollate a picco.

Tornando alle vendite, esistono ancora diversi modelli a inventario negli Stati Uniti, in alcune città però gli store hanno esaurito tutto e Elon Musk ha autorizzato i suoi dipendenti a vendere anche i modelli dimostrativi. Ricordiamo che l’ultimo record ottenuto da Tesla è stato di 343.000 vetture consegnate in un trimestre, conseguito proprio nel Q3 2022. Nel Q4 2022 che sta per chiudersi l’obiettivo è 400.000 vetture, solo le prossime settimane ci diranno se Elon Musk è riuscito nell’intento.