Tesla sbanca in Europa: la Model Y è l'auto più venduta di tutto il continente

Tesla sta continuando a godere di grande successo e popolarità in Europa. Con una crescita significativa delle vendite e una quota di mercato quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente, il marchio sta dimostrando di avere una forte presenza nel mercato automobilistico europeo. In vetta alle vendite c'è la Model Y.

Oltre a essere la più venduta, Tesla Model Y è anche l'auto che si svaluta meno in Italia. Il modello entry level domina le classifiche di vendita in vari paesi, soprattutto in Norvegia. Il suo successo è attribuibile alla sua combinazione di design accattivante, prestazioni elettrizzanti e una crescente rete di ricarica supercharger in tutta Europa.

Le recenti riduzioni di prezzo e una maggiore disponibilità di auto Tesla hanno certamente contribuito ad aumentare la sua popolarità e ad attirare nuovi clienti. Il marchio Tesla è riuscito a posizionarsi come uno dei leader nel settore automobilistico elettrico e continua a spingere l'innovazione e l'adozione di veicoli elettrici in tutta Europa.

Quest'anno Tesla ha venduto 185.238 unità in Europa, registrando un aumento del 117% rispetto all'anno precedente con una quota di mercato che si aggira attorno al 2.82% (ecco invece il dato delle 10 auto elettrice più vendute in Italia). Sono state vendute ben 136.564 Tesla Model Y superando auto come la Dacia Sandero (123.408), Volkswagen T-Roc (111.692), Peugeot 208 (105.699) e Opel Corsa (105.637).

La concorrenza tra i produttori di veicoli elettrici è in costante crescita, ma Tesla sembra mantenere una forte posizione nel mercato europeo e continua a essere un'opzione preferita per molti acquirenti di auto elettriche nella regione.