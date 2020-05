Così Tesla sta salvando Alfa Romeo dal baratro: storia di un paradosso

Dopo quasi 17 anni di onorato servizio, Tesla può contare su una fanbase davvero solida e corposa in tutto il mondo, anche se ci sono molti appassionati incalliti dei motori tradizionali che la odiano su tutti i fronti. Magari anche fan Alfa Romeo... e se vi dicessimo che il marchio italiano resta in piedi anche grazie a Tesla?

Vi spieghiamo subito cosa vogliamo dire: a "teorizzare" la cosa è stato AutoTrader e in particolare Rory Reid (che abbiamo conosciuto per la sua Top 3 delle migliori auto elettriche del momento) qualche giorno fa, in un video chiamato senza troppi giri di parole Tesla ha salvato Alfa Romeo?. Il concetto è molto semplice e parte dai limiti di emissioni di CO2 imposti dall'unione Europea a ogni singolo produttore auto che operi sul continente.

A partire dal 2021 ogni gamma non dovrà superare di media i 95 g/km, motivo per cui sul mercato state vedendo spuntare come funghi vetture ibride, ibride plug-in o 100% elettriche, perché abbassano le medie... Ebbene Alfa Romeo si sarebbe trovata in guai seri senza l'aiuto di Tesla, di sicuro stretta nella morsa delle pesanti sanzioni europee. Più volte vi abbiamo raccontato in passato di come FCA stia acquistando "Quote Green" da Tesla, manovra permessa dall'UE, sborsando fra l'altro centinaia di milioni di euro (soldi che starebbero finanziando la nuova fabbrica europea di Elon Musk).

Ebbene grazie alle quote del produttore americano Alfa Romeo potrà sopravvivere fino a che ovviamente non presenterà vetture a basse emissioni, che attualmente mancano del tutto alla gamma. A oggi il Biscione si affida solo ed esclusivamente a motori benzina e diesel, e anche piuttosto potenti, pensiamo ai motori V6 di derivazione Ferrari sulle Nuove Giulia GTA ad esempio, ovviamente oltre gli standard richiesti.

Per avere un'Alfa "green" bisognerà aspettare il SUV Tonale, che sarà infatti anche Hybrid Plug-In, nel frattempo però possiamo tranquillamente dire che Tesla sta sostenendo i potenti motori Alfa... un delizioso paradosso, non credete?