Tesla, nessuno sa quanti Cybertruck sono stati costruiti e venduti nel 2023

Mistero in casa Tesla. Quanti Cybertruck sono stati prodotti e realizzati nello scorso anno? A quanto pare nessuno lo sa, e il brand (almeno per il momento) non sembrerebbe essere intenzionato a rilasciare alcuna dichiarazione al riguardo. È giallo...

Il mese di gennaio è famoso, perlomeno in ambito automobilistico, per la pubblicazione dei vari risultati annuali dei brand. A quanto pare, in questi primi giorni del 2024, una delle prime aziende a rivelare questi dati è stata proprio Tesla, forte anche di un risultato insperato. A quanto pare, il marchio guidato da Elon Musk negli scorsi dodici mesi avrebbe prodotto 1.845.985 veicoli, mentre ne avrebbe consegnati 1.808.580 (dati riportati dal sito Jalopnik).

Piccolo dettaglio. Nel report annuale di Tesla mancherebbero le vendite relative ai singoli modelli. E soprattutto mancherebbe la voce riguardante il nuovo Cybertruck, il pick-up EV tanto atteso di cui sono stati consegnati i primi modelli il 30 novembre per poi svanire quasi nell'oblio. Comunque sia, grande sorpresa per il quarto trimestre del 2023: Tesla ha superato il target di vendite con più di 1,8 milioni di EV. Eppure, le polemiche non si placano.

I dati "modello per modello" sono presenti, invece, nel report del trimestre: 476.777 vendite tra Model 3 e Model Y delle 494.989 totali, mentre le restanti 18.212 vendite sono segnalate come "altri modelli". Dunque anche qui manca il nome Cybertruck (Tesla Cybertruck prossimo veicolo della polizia? Elon Musk reagisce così), che sembrerebbe proprio essere uscito dai radar.

A questo punto non possiamo far altro che affidarci alle promesse fatte da Elon Musk. L'obiettivo di Tesla, infatti, sarebbe quello di arrivare a produrre la bellezza di 250.000 Cybertruck all'anno entro il 2025. Dunque bisogna aspettare così tanto? Forse no. Il marchio ha annunciato che in questo mese verrà rilasciato il documento riguardante i risultati finanziari nel 2023, e allora potremmo avere delle informazioni in più sul pick-up.