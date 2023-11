Tesla rompe con la 'tradizione': ecco il primo spot su Youtube

Tesla ha recentemente fatto il suo ingresso nel mondo della pubblicità sul web con uno spot su Youtube. L'annuncio, visualizzato come pre-roll su video selezionati, si concentra sull'impegno della casa automobilistica per la sicurezza.

In questo spot Tesla sottolinea di essere l'unica casa automobilistica al mondo con una flotta di oltre un milione di auto equipaggiate con sensori che permettono loro di monitorare in tempo reale i vari parametri di sicurezza (cinture di sicurezza, airbag ecc.).

Sebbene la pubblicità non sia particolarmente emozionante, riesce efficacemente a comunicare l'impegno di Tesla per la sicurezza. Questo annuncio arriva in un momento in cui la sicurezza dei sistemi Tesla è sotto osservazione a causa di incidenti legati al pilota automatico e alla guida autonoma nonchè a indagini normative in corso (tra circa due settimana le auto Tesla passeranno all'aggiornamento FSD V12)

Nonostante Elon Musk fosse contrario alla pubblicità l'azienda sembra aver cambiato rotta, annunciando l'ingresso nel mondo degli "spot sul web" durante l'incontro annuale degli investitori di quest'anno. Resta da vedere se Tesla espanderà la sua presenza pubblicitaria anche su altri canali, come la televisione, o se continuerà a utilizzare principalmente i social media per promuovere i propri veicoli.

Tra le altre cose, Tesla è stata anche accusata di riportare dati sull'autonomia non proprio veritieri. In risposta a questa vicenda, l'azienda ha deciso di pubblicare delle linee guida con dei consigli su come risparmiare autonomia.