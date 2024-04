Tesla Robotaxi, l'annuncio a sorpresa di Elon Musk: 'Sarà svelato il prossimo 8 agosto'

Quella di ieri è stata una giornata alquanto caotica. Prima la Reuters ha annunciato la cancellazione della Tesla Model 2, dopo di che è arrivata la replica secca con smentita del patron dell'azienda americana, Elon Musk.

Ma non finisce qui perchè lo stesso miliardario ha rilanciato, annunciando che il prossimo agosto, precisamente l'8 dell'ottavo mese dell'anno 2024, verrà svelato il Tesla Robotaxi a guida autonoma.

Tesla sta quindi continuando a lavorare sulla Model 2, che dovrebbe costare sui 25mila dollari, e nel contempo produrrà i taxi senza guidatore. Chi conosce Musk sa benissimo che il geniale imprenditore di origini sudafricane ha sempre avuto come sogno nel cassetto quello di lanciare appunto un taxi autoguidato.

Le sue radici affondano addirittura nel 2016, quando Tesla rivelò per la prima volta i dettagli di una vettura monovolume che si guidasse da sola. Non ci sono molti particolari a riguardo ma nella biografia di Elon Musk a firma Walter Isaacson, compare appunto un “Robotaxi Concept”, assieme ad una serie di schizzi inerenti un veicolo di “generazione 3”: sarà proprio il mezzo a cui fa riferimento Musk?

Difficile dirlo fatto sta che l'imprenditore ha sempre perseguito questa idea, puntando su un robotaxi autonomo senza pedali ne tanto meno volante. Una vera e propria “cabina” telecomandata in grado di portare i passeggeri dal punto A al punto B, senza alcun uomo alla guida.

Il robotaxi dovrebbe avere la stessa piattaforma della Tesla Model 2, ma come detto sopra le info circolanti sono davvero scarne, anche perchè negli ultimi tempi questi tipi di veicoli non stanno godendo di una grande fama, come dimostrato dal caso di San Francisco, dove i robotaxi di Google, Waymo, sono stati spesso e volentieri presi di mira dai cittadini, mentre i Cruise, i taxi autonomi di General Motors, sono stati al momento sospesi fino a data da destinarsi dopo una serie di incidenti che hanno scatenato le autorità di regolamentazione della California.

In attesa di info più certe che dovrebbero arrivare da qui ai prossimi 4 mesi, il titolo di Tesla è risalito del 3 per cento dopo l'annuncio del Robotaxi e dopo che lo scoop clamoroso di Reuters circa la cancellazione del progetto Model 2, aveva fatto crollare il titolo in Borsa sempre di circa il 3 per cento.

