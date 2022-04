La Tesla Roadster torna preordinabile sul sito ufficiale: quanto costa prenotarla

Sono passati quasi 5 anni dalla presentazione della Tesla Roadster, la supercar di Elon Musk che promette di essere "l'auto più veloce del mondo". Ad ogni modo, la vettura è tornata finalmente prenotabile sul sito ufficiale, anche in Italia. Ecco cosa dovete sapere per avviare il preordine.

In molti non sanno che la Roadster in questione è il secondo modello di una stessa vettura uscita dalle fabbriche Tesla 10 anni fa in poco più di 2000 unità. Per quanto ne sappiamo, la nuova versione della Roadster sarà un bolide in grado di raggiungere i 400Km/h, con 1000Km di autonomia e una potenza tale da garantire un'accelerazione da 0 a 100 in 2,1 secondi.

Elon Musk aveva annunciato che la produzione della supercar elettrica sarebbe cominciata durante il corso del 2023, ma solo nelle scorse ore è tornata disponibile la sezione sul sito per preordinarla. Il sito parla chiaro: la prenotazione avviene soltanto tramite un acconto di 4mila euro, totalmente rimborsabile e con carta di credito, più un successo bonifico di 39mila euro entro i successivi 10 giorni per completare il preordine. Solo dopo aver versato 43mila euro totali, dunque, la Tesla Roadster sarà considerata ufficialmente prenotata. Vi ricordiamo, inoltre, che il costo complessivo della vettura dovrebbe aggirarsi sui 215mila euro.

Prima di salutarvi, avete letto le parole del capo designer di Tesla in merito alla supercar di Elon Musk?