Tesla Roadster SpaceX: ecco le prestazioni dell'auto più veloce al mondo

Verso la fine del 2019 Elon Musk ha presentato al mondo la sua incredibile Tesla Roadster, attraverso la quale ha promesso di portare sull'asfalto le prestazioni più assurde che si siano mai viste per un bolide da strada.

Queste sono dovute specialmente alla propulsione completamente elettrica che, come saprete, consente un'erogazione della coppia istantanea. Lucid Motors, Rimac Automobili e Lotus stanno nel frattempo preparando prodotti coi quali impensierire il mostriciattolo californiano, ma per il momento quest'ultimo resta (almeno sulla carta) il più rapido in assoluto in accelerazione.

Per la Tesla Roadster con pacchetto SpaceX è infatti stato dichiarato uno scatto da 0 a 96 km/h da 1,1 secondi. Un dato letteralmente incomprensibile, soprattutto se paragonato coi risultati che riescono ad ottenere le hypercar già presenti sul mercato. L'immagine in fondo alla pagina propone la top 10 di quelle sono o che saranno i modelli più capaci sul dritto, e passare dai 2,4 secondi necessari alla Bugatti Chiron per arrivare a 96 km/h ai numeri della Roadster è inconcepibile.

Nel caso in cui voleste realizzare con maggior precisione il gap vi consigliamo di dare un'occhiata al sito indicato in calce, dove è stato implementato un sistema interattivo a scorrimento all'interno del quale "gareggiano" le 10 macchine della classifica. E' inutile dire che la Roadster SpaceX parte letteralmente a razzo bruciando sul posto ogni concorrente, ma è interessante anche notare la quantità modelli elettrici in top 10: due versioni di Tesla Roadster, due varianti di Tesla Model S e la Porsche Taycan Turbo S. Dal punto di vista dell'output la Chiron (1.500 cavalli) dovrebbe disintegrare le concorrenti, ma evidentemente per scatti così brevi la costanza dell'erogazione, il launch control e il peso hanno molta più importanza.



Per restare in tema vogliamo chiudere tornando al prodotto Rimac menzionato in apertura: ecco tutte le informazioni sulla fenomenale Nevera, presentata al mondo alcuni giorni fa. A proposito della Nevera, durante lo scorso weekend un esemplare è stato immortalato mentre viaggiava a 232 km/h su una strada extraurbana: il marchio croato si è scusato immediatamente.