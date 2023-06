La Tesla Roadster raggiungerà i 100 km/h in meno di un secondo?

La Tesla Roadster è viva e dovrebbe arrivare nel 2024 così come annunciato poche settimane fa da Elon Musk. A conferma, il fatto che sempre di recente sono stati riaperti gli ordini per la Tesla Roadster anche se il prezzo non è noto.

Cosa dobbiamo aspettarci? Presentata per la prima volta a dicembre 2017, la supercar elettrica prometteva delle prestazioni monstre, ma a distanza di quasi 6 anni, con l'evoluzione della tecnologia soprattutto negli EV, i numeri della Roadster sono stati superati.

Guai però a sottovalutare il buon Elon Musk anche perchè di recente, a chi gli aveva fatto notare gli incredibili record della Rimac Nevera (1,74 secondi per raggiungere i 100 km/h), chiedendogli se la Roadster fosse più veloce, aveva replicato con un criptico "LOL", che da molti è stato comunque interpretato come una sorta di grassa risata, conscio che la sua vettura possa fare molto meglio.

Secondo hotcars, quindi, non è da escludere che la Tesla Roadster sia assolutamente “vergognosa”, ovvero che possa raggiungere addirittura i 100 km/h in solo un secondo. Una previsione dettata dal fatto che secondo alcuni rumors dovrebbe essere prevista una versione della stessa Roadster con un assetto speciale SpaceX, dei veri e propri razzi che verrebbero appunto installati nella vettura, regalandole un'accelerazione da Formula 1.

Ovviamente si tratta di supposizioni, ma gli indizi che spingono in tale direzione sono diversi, a cominciare dal fatto che i designer di Tesla stiano lavorando sulla forma finale della vettura, migliorando il suo coefficiente di resistenza che era all'epoca della presentazione di 0.36, riducendolo di almeno il 15%. Tenendo conto che la Lightyear 0 e l'auto più efficiente al mondo non ci stupiremmo se la nuova Roadster dovesse raggiungere i numeri della vettura olandese.

Dubbi infine per quanto riguarda il prezzo, che alla luce delle presunte prestazioni monstre potrebbe superare i 250mila dollari: staremo a vedere.