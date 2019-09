La nuova Tesla Roadster contro la Porsche Taycan: chi vince?

Nelle ultime settimane gli appassionati di motori (in generale, ma soprattutto elettrici) hanno potuto assistere a uno spettacolo gentilmente offerto da Porsche e Tesla, che con le rispettive Taycan e Model S P100D+ hanno fatto scintille sul circuito del Nürburgring, record dopo record. Il tutto in attesa della nuova Tesla Roadster.

Al momento abbiamo visto la nuova Roadster solo in sparute occasioni, e non conosciamo dettagli ufficiali ma solo rumor con basi più o meno solide, possiamo però mettere già a confronto la supercar di Elon Musk con la nuova elettrica di casa Porsche.



Lo ha fatto in realtà il canale YouTube SuperTurbo, che ha messo a confronto ben 12 categorie diverse decretando una vettura vincitrice in ognuna di queste. Possiamo anticiparvi che la Roadster ha vinto a mani basse (e probabilmente vincerà anche sul campo, una volta uscita) sul fronte motore, peso, coppia e CV.



La Taycan ha primeggiato in termini di design e prezzo, che in effetti dovrebbe essere di poco inferiore rispetto alla supercar di Elon Musk. Per vedere le categorie in dettaglio però mandate pure il video in play. Una volta arrivata sul mercato, la nuova Roadster sarà sicuramente “la bestia da battere”, con le sue caratteristiche fuori di testa (accelerazione in primis) e un prezzo che non dovrebbe superare i 250.000 dollari.