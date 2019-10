La Tesla Roadster sarà ancora più incredibile di quanto rivelato, parola di Tesla

La Tesla Roadster è stata rivelata in forma prototipale da ormai due anni o giù di lì, eppure non è ancora giunta sul mercato. L'attesa potrebbe non essere tanto lunga in realtà, e le caratteristiche designate possono addirittura essere superate.

L'ha affermato il Disegnatore Capo di Tesla tramite la parola "evoluzione". Per il momento sappiamo che il bolide raggiungerà i 100 km/h da fermo nell'impressionante tempo di 1,9 secondi e, nonostante tanta potenza potrà garantire un'autonomia di circa 1.000 chilometri. Se le cose stanno veramente così la vettura alzerebbe notevolmente l'asticella prestazionale di tutte le supercar, come affermato anche da altri produttori di auto.

Elon Musk ha addirittura esagerato, affermando che i dati rivelati in precedenza parlano di prestazioni della "versione base". Infatti ha in seguito rivelato un pacchetto aggiuntivo chiamato "SpaceX Package", che includerà propulsori aggiuntivi. Questi funzionerebbero tramite tecnologie più aeronautiche che automobilistiche, fornendo "drastici miglioramenti in accelerazione, velocità massima, velocità in curva e frenata."

Dichiarazioni supportate anche dal lead designer di Tesla, Franz von Holzhausen, che ha confermato tutto:"Sta evolvendo, giustamente, e quindi sarà necessario altro tempo. Sarà anche meglio di quando rivelato, in ogni ambito."

Per nostra sfortuna non ha aggiunto altro e non ha spiegato nel dettaglio i vari miglioramenti ottenuti, ma ha infine detto che si tratterà della "macchina definitiva".

Se voleste altre informazioni, in questa notizia sono presenti tutte le caratteristiche delle quali siamo a conoscenza inerenti la Tesla Roadster e, tra l'altro, secondo Elon Musk la futura hypercar batterà ogni record al Nurburgring.