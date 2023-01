Tesla Roadster, hype alle stelle. Il designer: 'Prestazioni reali migliori del prototipo'

La Tesla Roadster, la supercar elettrica presentata nel 2017 dell'azienda di Elon Musk, sarà più performante rispetto al prototipo mostrato appunto cinque anni fa. A svelarlo è stato il capo designer di Tesla Franz von Holzhausen, che ha fatto chiaramente capire come il nuovo bolide sarà un vero e proprio spettacolo.

In occasione del podcast Ride the Lightning, parlando con Ryan McCaffrey, ha spiegato: “Stiamo sviluppando la macchina. Penso che tu sappia che abbiamo delle priorità come azienda e le priorità sono l'elettrificazione di massa. Ma Roadster non è un prodotto di massa”. E ancora: “Il tempo che abbiamo impiegato credo che ci abbia permesso di migliorare davvero praticamente ogni parametro che ci eravamo prefissati di stabilire quando abbiamo presentato per la prima volta la vettura”.

In merito alle prestazioni della futura Tesla Roadster von Holzhausen non ha svelato molti dettagli ma ha lasciato chiaramente intendere come la stessa possa raggiungere numeri incredibili: “Se pensi alle prestazioni di un Plaid Model S, puoi immaginare dove possiamo arrivare, credo che la tua immaginazione ti porti dove siamo diretti. Se ci pensi una Plaid Model S fondamentalmente raggiunge tutte gli obiettivi che avevamo comunicato con la Roadster, il che sembrava impossibile per un'auto in quel momento. Quindi immagina. Lascia correre un po' la tua immaginazione...".

Il progetto Roadster sta quindi avanzando anche se rispetto al Tesla Semi, la cui efficienza è il doppio di un Ford F-150, l'auto non è ancora entrata in produzione e non si sa bene quando ciò accadrà. Si sa solo che lo scorso mese di aprile erano stati aperti i pre-order per la Tesla Roadster, ma sulla data d'uscita tutto tace.

Fa comunque impressione pensare ad un'auto ancora più performante rispetto alle specifiche comunicate anni fa, visto che Tesla aveva svelato che la Roadster avrebbe raggiunto e superato di 400 km/h di velocità. In poche parole, stando a quanto anticipato dal Tesla Chief Designer, ci troveremo di fronte ad una fuoriserie dalla potenza già imponente della Model S Plaid, ma su un veicolo molto più leggero e compatto: ci sembra ci siano tutte le carte in regola per confezionare la supercar perfetta.