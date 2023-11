Tesla Roadster, l'ennesima genialata di Elon Musk: ha incassato 250milioni nel 2017

La Tesla Roadster è senza dubbio una delle grandi favole di Elon Musk. Basti pensare che venne presentata ufficialmente con un modello “in carne e ossa” nel 2017, per poi perdersi definitivamente per strada: ad oggi nessuno sa dire che fine abbia fatto quell'hypercar.

Eppure, quando venne mostrata al mondo intero, la Tesla Roadster sembrava pronta a stravolgere il mercato, ed Elon Musk descrivendola disse: “Sarà un duro colpo per le auto a benzina”.

Le sue prestazioni del resto erano semplicemente sublimi, meno di due secondi per raggiungere i 100 km/h, nonché meno di nove secondi per superare il quarto di miglio. Sia chiaro, nel corso degli anni queste performance sono state superate, come ad esempio ha fatto la Rimac Nevera, l'auto dei 23 record in un solo giorno, ma in ogni caso stiamo parlando di un'auto di 7 anni fa, periodo che per la tecnologia è quasi un abisso.

Proprio per via dei suoi numeri “monstre” furono molti coloro che si fecero convincere dal buon Musk e che decisero di investire subito 250mila dollari. Furono precisamente 1.000, quelli a cui fu riservata la versione “Founders Edition” della Roadster, costruita appunto in 1.000 esemplari.

Inoltre ci furono una serie di donazioni da 50mila dollari per assicurarsi che, una volta che l'auto fosse uscita in commercio, l'avrebbero ricevuta prima degli altri. L'uomo più ricco al mondo promise sette anni fa, che la supercar sarebbe stata consegnata dal 2020 ma ovviamente così non è stato e ad oggi, nel 2023, del progetto non vi è neanche l'ombra.

Tesla è concentrata sulla consegna del Cybertruck, che scatterà fra 48 ore, e nel contempo ha lanciato il Semi, la sua motrice elettrica oltre ad una nuova versione della Model 3, ma la spettacolare Roadster non è ben chiaro a che punto sia.

Nessuno sa inoltre che fine abbiamo fatto quei 250 milioni di dollari che Musk incassò dalla Roadster, forse sono stati restituiti, o forse no: se qualcuno avesse delle info maggiori ce lo segnali nell'apposito spazio commenti.