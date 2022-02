La nuova Tesla Roadster sarà 'un'emozionante auto volante': parla il capo designer

Il 2022 di Tesla sarà un anno di attesa. Non ci saranno nuovi modelli, il Cybertruck non verrà prodotto e la vettura economica da 25.000 dollari resterà in stand-by. Non manca qualcosa? Ovviamente la Tesla Roadster di seconda generazione, su cui il colosso californiano sta ancora lavorando.

A parlarne dopo settimane e settimane di silenzio è stato Franz von Holzhausen, Tesla Chief Designer. Il designer ha detto che Tesla sta lavorando "febbrilmente" alla sua nuova hypercar elettrica, che sarà una "emozionante macchina volante". Della Roadster di seconda generazione si parla ormai dal 2017, anno in cui Elon Musk l'ha annunciata al pubblico e ha persino iniziato a raccogliere i primi ordini.

Sulla carta, la nuova Roadster avrebbe dovuto percorrere lo 0-96 km/h in appena 1,9 secondi, offrendo più di 950 km di autonomia con una singola carica. Il suo prezzo, non ancora ufficiale, dovrebbe oscillare fra i 50.000 e i 250.000 dollari. Da quell'annuncio sono passati quasi cinque anni, nel 2020 però Tesla ha dato priorità al Cybertruck e anche con il pick-up siamo ancora in alto mare, quindi per la Roadster ci vorrà ancora parecchia pazienza.

Franz von Holzhausen però assicura che i lavori stanno continuando: "Stiamo continuando a lavorare sulla Roadster. Ovviamente avrei preferito lavorare più velocemente, nel processo di sviluppo però abbiamo imparato tantissimo. Plaid è stata una grande palestra, tutto ciò che abbiamo imparato in questi anni finirà sicuramente nella nuova Roadster, che sarà migliore di quella presentata nel 2017. Sarà fantastica, un'autentica vettura volante con il package SpaceX". La Tesla Roadster SpaceX di cui abbiamo parlato è dunque realtà.