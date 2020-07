Questa Tesla Roadster costa più di 1 milione di euro: è l'ultima costruita da Elon Musk

Su queste pagine siamo abituati a parlare di auto d'epoca o da collezione vendute a svariati milioni di euro, ora però qualcuno sta provando a vendere a cifre spropositate anche la Tesla Roadster, il primo modello ovviamente. 1.293.629,88 euro, questa la cifra richiesta per una Roadster molto particolare.

Si tratta della Tesla Roadster con VIN 2500, o almeno così viene dichiarato nella descrizione dell'annuncio. Parliamo di fatto dell'ultima Tesla Roadster costruita della prima serie (la Tesla Roadster di seconda generazione è attualmente in sviluppo), con gli uomini di Elon Musk che ne hanno costruite solo 2.500 fra il 2008 e il 2011, motivo secondo cui dovrebbe valere oltre 1 milione di euro.

Una cifra un tantino "fuori mercato", poiché altre Roadster della medesima serie si trovano tranquillamente al di sotto dei 70.000 euro, effettivamente però quel VIN 2500 potrebbe far gola ai collezionisti d'alto rango - che solitamente non guardano poi tanto al portafogli. La vettura in questione poi ha soltanto 200 km sul contachilometri, ha una colorazione inedita bianca, interni Black & White, un abitacolo Full Carbon e un diffusore in carbonio.

Insomma, un'autentica unità da collezione, attualmente in cerca di un nuovo proprietario nella vicina Svizzera - volendo, fare un salto dall'Italia per vederla non sarebbe neppure così impossibile... se avete 1 milione di euro da spendere fateci un pensierino!