Tesla Roadster e Bugatti Chiron si sfidano in una gara simulata

E' appena apparso sul web un interessante video, che vede scontrarsi su strada una Tesla Roadster ed una Bugatti Chiron. Siamo davanti a due pesi massimi dell'industria automobilistica, anche se con concetti di base diametralmente opposti.

La Bugatti Chiron è infatti un mostro a motore centrale, nonché la vettura stradale più veloce di sempre grazie al suo incredibile record di velocità massima. Costa ben 3 milioni di euro, ma offre 1.600 cavalli di potenza sprigionati da un gigantesco propulsore W16 dotato di quattro turbocompressori.

Dall'altro lato del ring c'è la Tesla Roadster, una hypercar elettrica la quale non ha ancora visto l'approdo sul mercato. Nonostante ciò le sue performance sono già state sciorinate: parliamo di uno 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, di un'autonomia per singola carica di 1.000 chilometri circa e del pacchetto "SpaceX Package" per optional, il quale offre propulsori aggiuntivi. Il tutto è offerto a "soli" 250.000 dollari.

Prima di lasciarvi alla visione della breve clip vi indirizziamo verso due interessanti notizie riguardo entrambe le macchine. La prima riporta di un primissimo teaser riguardo la possibile erede della Chiron, che però è ancora avvolta dal mistero. La seconda invece riporta di un breve video inerente il Tesla Cybertruck, ma che lascia trapelare le forme della Roadster tramite pochissimi frame di passaggio.