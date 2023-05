La Tesla Roadster batterà la Rimac Nevera? Elon Musk se la ride: la risposta criptica

La Rimac Nevera è l'auto dei record. In un giorno ne ha battuti 23 entrando di diritto nell'olimpo delle vettura più impressionanti sulla faccia della terra. Di colpo l'hypercar elettrica è diventata il punto di riferimento per quanto riguarda i tempi da battere, di conseguenza un utente via Twitter ha pensato di lanciare una sfida a Elon Musk.

Teslaconomics ha pubblicato sulla sua pagina del social del cinguettio il video con il record della Rimac, chiedendo se la Tesla Roadster, in arrivo per il 2024, sarà in grado di fare meglio, ovvero, di battere i 23 straordinari record.

A impressionare sono in particolare gli 1,74 secondi impiegati per raggiungere le 60 miglia orarie, e i 29,94 secondi per sfiorare i 400 km/H. Dati "monstre" per una vettura in serie ultra limitata che costa comunque due milioni di euro, a differenza invece del prezzo (presunto) della Tesla Roadster, che non raggiungerà mai quelle cifre tenendo conto del fatto che Musk punta su auto “del popolo” e non su vetture iper esclusive.

Fatto sta che il CEO di Tesla ha replicato alla domanda di Teslaconomics rispondendo con un criptico “LOL”. Cosa vorrà mai dire il miliardario di origini sudafricane? Nonostante moltissimi follower abbiano incalzato lo stesso chiedendo lumi, questi non si è sbilanciato senza chiarire cosa intendesse con l'acronimo di "laughing out loud".

L'ipotesi maggiormente accreditata è che la Tesla Roadster sia ancora più veloce della Rimac Nevera, anche perchè fino ad oggi l'azienda americana ha dimostrato di poter registrare prestazioni folli ad esempio con la Model S Plaid e a Model X Plaid, e ad un prezzo tutt'altro che inaccessibile.

La Model S Plaid tocca le 60 miglia orarie in 1,99 secondi, mentre il quarto di miglia lo raggiunge in 9,23 secondi uscendo ad una velocità di 155 miglia orarie. Tenendo conto che la Tesla Roadster sarà più leggera e dalla forma aerodinamica, e con un'evoluzione dell'attuale propulsore elettrico montato sui modelli Plaid, non ci sembra impensabile che il record della Rimac Nevera venga superato.

Quando venne presentata nel lontano 2017, quindi con una tecnologia di 6 anni fa, la Roadster era in grado di raggiungere le 60 miglia orarie con l'opzione SpaceX in un tempo ridicolo di 1,1 secondi. Forse abbiamo già la risposta.