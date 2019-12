Tesla Roadster avvistata grazie ad una clip sul Cybertruck

Tesla è sotto i riflettori da settimane ormai. Il merito è la presentazione ufficiale del Tesla Cybertruck, un pick-up dall'estetica estremamente polarizzante e dalle caratteristiche di potenza e resistenza fuori dal comune.

Il veicolo presenta infatti una carrozzeria in coriaceo metallo non verniciato e la versione top include tre motori in grado di fornire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, prestazioni che fanno invidia a molte supercar.

Il focus oggi è però sulla Tesla Roadster poiché, in un video riguardante il Cybertruck, ne è stata avvistata una in scala 1:1. Il pick-up californiano è stato infatti ripreso mentre entrava nel Design Center di Tesla e, per pochi frame, ci è stata concessa un'occhiata alla prossima hypercar di Elon Musk.

Si tratterà di una macchina dalle performance estreme: scatto da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi, autonomia di 1.000 chilometri e pacchetto "SpaceX Package" optional con aggiunta di propulsori aggiuntivi. Questi sarebbero capaci di apportare "drastici miglioramenti in accelerazione, velocità massima, velocità in curva e frenata."

Di recente la compagnia statunitense ha messo in vendita un esclusivo modellino della Roadster in scala 1:18 e riprodotto alla perfezione partendo dai modelli 3D CAD dell'auto originale. Annotata quindi la probabile estetica della hypercar vi rimandiamo però a degli interessanti render, che la vedono ritratta in uno stile simile a quello scelto per il Cybertruck e con un look alla Blade Runner.