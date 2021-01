La Tesla Roadster arriverà nel 2022, lo annuncia Elon Musk

La seconda generazione di Tesla Roadster sarà pronta nel 2022. La conferma arriva, come di consueto, dal profilo Twitter di Elon Musk che, rispondendo ad un utente, ha chiarito le tempistiche per la prossima hypercar elettrica.

Quest'anno vedremo per le strade soltanto il prototipo, secondo Musk l'obiettivo è quello di testare su strada esemplari con caratteristiche definitive a fine estate 2021. Cardini del progetto saranno il nuovo sistema di propulsione a tre motori, uno per l'asse anteriore e due nel posteriore, e un pacchetto batteria che Musk definisce "avanzato". Il sistema tri-motore sarà per la prima volta utilizzato dalla nuova Model S Plaid 2021, capace di erogare nella berlina ben 1.020 CV!

La Tesla Roadster sarà il modello Tesla più prestazionale di sempre, con uno 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi e una velocità massima di oltre 400 km/h. Musk annunciò inoltre l'arrivo di una variante con razzi progettati da SpaceX, capace di scattare da ferma a 96 km/h (0-60 miglia orarie) in soli 1,1 secondi. Tesla promette inoltre l'inconcepibile coppia di 10.000 Nm e un'autonomia di 1.000 chilometri.

Tesla ed Elon Musk hanno giocato al rialzo con la loro prima hypercar, la prima generazione di Roadster non è sicuramente catalogabile in questa ristretta nicchia, non vediamo l'ora di vederla sfrecciare su strada il prossimo anno.