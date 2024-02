La nuova Tesla Roadster accelera da 0 a 100 km/h in meno di 1 secondo, reveal nel 2024

Mentre uno dei più grandi critici del mondo Tesla si porta in garage due Roadster prima serie, Elon Musk conferma - su X - che la Tesla Roadster di seconda generazione sarà una sorta di razzo su quattro ruote.

Della vettura super sportiva di Tesla si sono perse da tempo le tracce, del resto il suo CEO è stato impegnato con il lancio del Tesla Cybertruck e ora tutta l’attenzione è focalizzata sulla Giga Mexico e la produzione della Tesla economica con nome in codice Redwood da 25.000 dollari. La Roadster di seconda generazione però arriverà. Quando? Nel 2025, secondo Elon Musk i piani stanno procedendo nella direzione giusta affinché la data sia rispettata, anche se sappiamo che le promesse in casa Musk non valgono poi tanto, vedremo con il passare del tempo.

Nel frattempo sempre Elon Musk su X ha confermato che la nuova Roadster avrà una folle accelerazione 0-60 mph in meno di 1 secondo. 60 miglia all’ora significa sostanzialmente 97 km/h, dunque è possibile che anche lo 0-100 km/h sia inferiore al secondo. Rispetto alle prime promesse di Musk ci sembra che ci sia stato un salto quantico in avanti; nel 2019, infatti, il magnate parlava di uno 0-100 km/h possibile in meno di 2 secondi, cosa che sembrava alquanto scontata visto che già oggi la Tesla Model S Plaid impiega 2,1 secondi per toccare i 100 km/h partendo da ferma. Scendere addirittura al di sotto del secondo sembra alquanto folle, vedremo se i futuri test daranno ragione a Elon Musk.

Ciò che emerge dallo scambio di battute su X con Sawyer Merrit è comunque che la vettura si farà, anzi, la presentazione dovrebbe avvenire già entro la fine del 2024, con gli uomini di Musk che si stanno preparando a quello che viene definito “the most mind-blowing product demo of all time”, ovvero “la demo di prodotto più strabiliante di tutti i tempi”. Solito sensazionalismo alla Musk o dobbiamo aspettarci tanta carne al fuoco?