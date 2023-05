La Tesla Roadster 2.0 dovrebbe arrivare nel 2024, parola di Elon Musk

Sono passati ben sei anni da quando Tesla mostrò per la prima volta la Roadster di seconda generazione, che lasciò tutti a bocca aperta non appena venne letta la scheda tecnica che riportava tempi di accelerazione tuttora da capogiro. Eppure ad oggi non c’è ancora traccia della Roadster, ma secondo il CEO di Tesla arriverà nel 2024.

La Tesla Roadster è stata annunciata nel dicembre del 2017 con una data di lancio prevista per il 2020, ma poi è stata rimandata al 2021, e successivamente al 2022. Dunque l’ultimo annuncio non vieta di pensare che ci troviamo di fronte all’ennesima falsa promessa, ma stando alle affermazioni di Elon Musk, forse ci siamo davvero.

Durante un meeting con gli azionisti del brand, il CEO avrebbe annunciato che nel corso di quest’anno verrà completato il design e lo sviluppo della vettura, e successivamente Tesla “spera” di riuscire a metterla in vendita nel 2024 appunto.

Nello specifico, di seguito riportiamo la risposta di Mr. Musk alla domanda di un azionista che chiedeva quando avremmo visto la Roadster: “Domanda del tutto ragionevole. Dov'è quella cosa?" ha risposto scherzosamente il CEO. "Prevediamo di completare l'ingegneria e il design della Tesla Roadster di nuova generazione quest'anno e, si spera, non è un impegno, di iniziare la produzione il prossimo anno”.

Dunque non resta che attendere e scoprire se il 2024 sarà davvero l’anno in cui potremo toccare con mano le prestazioni fuori di testa della sportiva Tesla, ma ricordiamo che i numerosi rinvii sono dovuti ad un focus su altri modelli del brand, nello specifico il camion Semi e l’imminente Cybertruck.