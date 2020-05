Tesla rivende su eBay computer con i dati degli utenti? Tutta la verità sullo scandalo

Lo scorso 4 maggio vi abbiamo raccontato di una nuova tegola caduta sulla testa di Tesla dal nulla: su eBay erano spuntati computer di bordo sostituiti ma non formattati, con tutti i dati dei clienti sopra. Uno scandalo in piena regola, che la società di Elon Musk rivendesse davvero computer senza azzerarli? Oggi sappiamo la verità.

Come saprete, nella primavera del 2019 Tesla ha lanciato sul mercato il nuovo HW3, computer di bordo dal doppio chip proprietario già pronto per la Guida Autonoma al suo massimo potenziale. Il computer è montato di default sulle Model 3 e Model Y costruite da marzo/aprile 2019 in poi (anche se quelle cinesi degli ultimi mesi hanno avuto computer HW2 ma questa è un'altra storia...), sulle vecchie auto Tesla è invece possibile sostituire l'HW2 con l'HW3, con Tesla che offre uno sconto ai clienti che lasciano all'azienda i vecchi dispositivi.

Ebbene molti hanno creduto (o almeno così sembrava) che Tesla avesse immesso su eBay vecchi computer pieni zeppi di dati sensibili degli utenti, la società californiana ha però chiarito che quelle unità erano state rubate mentre venivano trasportare dalle officine alla fabbrica madre in Fremont - e a dirlo è stato un portavoce del Corporate Customer Service Team di Tesla.

Sulla questione c'è un'indagine in corso, effettivamente era molto strano che Tesla stessa rivendesse su eBay dei vecchi computer proprietari, senza fra l'altro formattarli... Speriamo in ogni caso che non si verifichino più furti simili.