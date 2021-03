Una Tesla rivela un episodio assurdo: immortalato un sospetto armato

La Modalità Sentinella delle Tesla, la quale registra tutto ciò che circonda la vettura, polarizza ancora oggi l'opinione pubblica, dividendo quelli che la ritengono una minaccia per privacy da coloro i quali pensano sia importantissima come prova inconfutabile per comportamenti stradali illeciti o veri e propri crimini.

A proposito di questi ultimi, un video caricato di recente su YouTube dal noto canale Wham Baam TeslaCam ha svelato dei dettagli al contempo assurdi e inquietanti. Nella speranza che la clip serva alle forze dell'ordine per inchiodare il sospetto, vi spieghiamo in linea di massima cos'è accaduto.

Come si nota dal video, una macchina di colore bianco con un solo faro funzionante ha superato la berlina elettrica in modo piuttosto rapido, e proprio in quel momento l'uomo a bordo della EV ha notato che l'altra vettura, una Nissan Maxima, era in realtà alquanto malridotta, collegando questo fatto ad un incidente stradale accaduto nell'area pochi minuti prima.

Insomma, dopo aver superato la Tesla, la vettura si è fermata ad un incrocio di fianco ad altre auto mentre gli altri automobilisti sopravanzavano dovendo aggirarle nonostante il semaforo fosse ormai verde. Ad un certo punto è possibile vedere un individuo armato di quello che sembra essere un fucile d'assalto intento a scendere dalla Maxima per salire a bordo della Toyota alla sua destra, e proprio durante questa manovra un veicolo di Fox News si è avvicinato alla scena sul lato destro della carreggiata.

Poco dopo il proprietario della Tesla ha contattato Fox News per avere informazioni relative all'incidente che si era verificato pochi istanti prima, ma al momento l'emittente televisiva non ha ancora rilasciato commenti. Il caso è davvero molto particolare, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità importanti.

