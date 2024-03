Tesla riuscirà davvero a vendere la Model 2 a 25mila euro? Forse no...

La Tesla Model 2 è stata confermata per Berlino da Elon Musk. Nelle scorse ore il miliardario di origini sudafricane è tornato a parlare della più piccola di casa Tesla, ribadendo la sua produzione nella Gigafactory tedesca.

Si tratta senza dubbio di un'auto molto chiacchierata e nel contempo decisamente attesa e il motivo è semplice: dovrebbe diventare una delle vetture a batteria più economiche sul mercato, fra le principali low cost elettriche in arrivo a breve.

Da tempo si parla della possibilità che la stessa Model 2 o Project Redwood, possa costare attorno ai 25mila euro: ma sarà davvero possibile raggiungere quella soglia? Cerchiamo di capirlo insieme.

La prima cosa da comprendere è cercare di inquadrare il segmento della stessa e al momento regna un po' di incertezza. Spesso e volentieri è stata descritta come una C, quindi una berlina compatta, ma anche come una crossover. E' certo che non avrà dimensioni mignon, quindi non sarà una A e molto probabilmente neanche una B, di conseguenza più aumentano le dimensioni e più crescono i prezzi, più o meno l'equazione è questa.

Secondariamente sarà fondamentale capire la dotazione della stessa, di conseguenza qualora dovesse essere messa in commercia in linea con la Model Y e la Model 3, la stessa avrà un'autonomia di circa 500km quindi un propulsore elettrico dal prezzo non contenuto.

Terzo aspetto fondamentale, comprendere dotazioni interne e sistemi di sicurezza di default, altri dispositivi che ovviamente fanno lievitare i listini. C'è da dire che la nuova Model 2 dovrebbe inaugurare una piattaforma inedita che ridurrà ulteriormente i costi di produzione e ciò potrebbe riuscire a contenere i costi.

Quindi quanto costerà la piccola di Tesla? Forse non 25mila euro, ma 30/35mila euro sembrerebbe una cifra più fattibile tenendo conto che i B-SUV elettrici sul mercato come ad esempio la Fiat 600e, la Jeep Avenger, ma anche la Smart #1, la Volvo EX30, hanno più o meno questo listino. Alla luce del fatto che, come detto sopra, la Model 2 sarà probabilmente una Segmento C, da qui la possibilità del listino più elevato rispetto a quello ventilato negli ultimi tempi: staremo a vedere.

Su 2 Adesivi Originali 3M Dual Lock, Adesivo Originale 3M Trasparen è uno dei più venduti di oggi.