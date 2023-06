Tesla, ritornano i radar: il teardown di una Model X con Hardware 4 lo conferma

L’ormai famoso hacker specializzato nei modelli Tesla, greentheonly, colpisce ancora: dopo aver scoperto in anticipo le novità che sarebbero state introdotte con l’Hardware 4, l’utente di Twitter è tornato per mostrare cosa si nasconde sotto ad una Tesla Model X equipaggiata proprio col nuovo hardware, ed ecco cosa ha scoperto.

Nel 2022 Tesla aveva annunciato che avrebbe fatto a mano dei radar, e che al loro posto avrebbe utilizzato delle telecamere per far funzionare il sistema di guida autonoma Autopilot, ma come si era già intuito, i radar stanno tornado con l’Hardware 4, e il teardown di greentheonly sembra confermarlo.

L’utente ha avuto modo di mettere le mani sulla Model X dotata di Hardware 4, e nello smontaggio ha notato un modulo radar brandizzato Telsa sulla parte frontale della vettura che probabilmente serve ad inviare al sistema la posizione precisa degli oggetti che si trovano di fronte al mezzo. Dovrebbe trattarsi quindi del già noto radar hi-def di cui aveva parlato Elon Musk, e il cui esordio era previsto proprio nel corso del 2023.

Adottando questo particolare radar, Tesla dovrebbe essere in grado di migliorare il funzionamento della sua guida autonoma, rendendola così più precisa e soprattutto più sicura anche negli scenari più complessi.