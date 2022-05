Tesla ritarda le consegne a causa di problemi di approvvigionamento di un'unità

Tesla, al pari di molte altre cause automobilistiche, sta combattendo contro la crisi dei chip. Tuttavia, nonostante le difficoltà, l'azienda di Elon Mush ha reagito meglio rispetto ai competitors ed è riuscita ad incrementare le vendite negli ultimi due anni.

Ma i problemi di Tesla non riguardano solo la Model Y, ma anche la catena produttiva dal momento che la produzione sta faticando non poco a racimolare sufficienti quantità di un pezzo necessario per la ricarica. Alcuni clienti, infatti, avrebbero fatto sapere di aver visto aumentare i periodi dei tempi di consegna nonostante i veicoli siano di fatto completi.

Il problema sarebbe riconducibile in particolar modo all'ECU, l'unità di controllo elettronica, presente all'interno della porta di ricarica che non sarebbe disponibile in grandi quantità. Ciò, dunque, avrebbe causato non pochi ritardi nelle consegne di Tesla Model Y e Model 3 a dozzine di clienti. A causa di questa assenza, alcuni clienti avrebbero portato le auto presso alcuni centri di assistenza, tuttavia i pochi pezzi in questione hanno in alcuni casi costretto le vetture a restare anche per più di un mese all'interno del servizio di supporto Tesla.

