Tesla si riprende il record del Nurburgring con la Model S Plaid e il Track Package

Tesla si è ripreso il primato. La scorsa estate Porsche aveva siglato il record del ‘ring con la Taycan Turbo S proprio ai danni della Model S Plaid, ma la casa di Palo Alto è tornata sul Green Hell per riprendersi la corona con una Model S Plaid dotata del Track Package, riuscendo nell’interno e abbassando notevolmente il tempo sul giro.

Il record per le auto di produzione elettriche era di 7:33,35 siglato appunto dalla Taycan Turbo S, ma il nuovo primato della Tesla Model S Plaid Track Package è di 7:25,23 minuti, ovvero 8 secondi più veloce di Porsche e 10 secondi più rapida rispetto alla Model S Plaid “standard” che aveva effettuato il giro veloce anni fa.

Per la cronaca, ricordiamo che il Track Package introdotto da Tesla apporta soltanto poche ma sostanziali modifiche alla Plaid originale, a partire dall’impianto frenante carboceramico con pinze a 6 e 4 pistoni rispettivamente per asse anteriore e posteriore, passando poi per nuovi cerchioni Zero-G da 20 pollici più leggeri e pneumatici più performanti, nello specifico un set di Goodyear Supercar 3R.

A tutto questo si aggiungono alcune migliorie in termini di software, tra i quali spicca un aumento della velocità massima fino a 322 km/h, una modalità di raffreddamento dopo un giro veloce, sospensioni rivisitate nella taratura per offrire un feeling migliore in curva (un pilota ha trovato la Tesla Model S Plaid piuttosto pericolosa nella sua versione standard) e una taratura del torque vectoring più aggressiva per migliorare trazione e agilità.

Infine, per essere precisi, facciamo notare che l’auto del record utilizzava un volante canonico, e non il tanto chiacchierato “yoke”.