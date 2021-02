Tesla ripara a domicilio anche i danni da collisione: le novità del servizio

Tesla sta cambiando profondamente il mondo dell’automotive, sin dal suo arrivo sul mercato. Per prima ha deciso di vendere i suoi veicoli esclusivamente online, costruendo solo pochissimi showroom in tutto il mondo, ha anche creato un servizio di assistenza a domicilio - che ora verrà ampiamente migliorato.

La società di Elon Musk ha infatti annunciato un nuovo servizio di riparazione a domicilio di problemi più importanti rispetto al passato. Fino a ieri, i tecnici Tesla erano in grado di riparare a domicilio solo problemi tecnici “minori”, difetti elettronici e così via, per tutti gli altri interventi era comunque necessario recarsi in un Tesla Service - e in Italia non ce ne sono molti, per alcuni utenti poteva essere davvero difficile raggiungerli.

In questo modo la società conta di diminuire i tempi di intervento, considerati a oggi troppo alti. Anche se la grande T ha autorizzato - negli anni - diverse officine di terze parti, almeno in Nord America, la scarsa distribuzione dei pezzi di ricambio costringe in ogni caso i clienti ad aspettare più del dovuto.