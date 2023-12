Tesla rinvia il FSD v12: servono dati al di fuori della California

L'aggiornamento previsto per la guida autonoma di Tesla chiamata Full Self Driving V12, pare tarderà ancora un po'. La causa sarebbe riconducibile alla mancanza di alcuni dati fondamentali dei territori fuori dalla California.

Elon Musk, CEO di Tesla, aveva precedentemente promesso questa nuova versione del software entro la fine dell'anno. L'aggiornamento è piuttosto complesso e dovrebbe introdurre un nuovo sistema di intelligenza artificiale su base neurale end-to-end, sostituendo la precedente versione che prevedeva un intervento umano a monte con l'IA a supporto (sapevate che un robot Tesla aggredì un dipendente 2 anni fa?).

Ma non è solo questo: con la versione V12 del software, il pacchetto Self Driving di Tesla dovrebbe definitivamente uscire dalla fase beta, e dunque, prima di commettere errori grossolani, l'azienda ha ritenuto più saggio assicurarsi che le cose vadano nel modo giusto e senza intoppi. Del resto l'immagine, al giorno d'oggi, conta molto più di quello che le aziende vorrebbero far credere, a maggior ragione se si tratta di un'azienda guidata da Elon Musk.

A questo punto, possiamo aspettarci nuove informazioni nel primo trimestre del 2024. Una delle ipotesi più probabile, suggerisce inoltre che, finito il periodo di Beta, subentrino anche delle nuove leggi che sposterebbero gran parte della responsabilità di eventuali incidenti sulle spalle di Tesla (in tal caso, una simile prudenza sarebbe più che comprensibile).