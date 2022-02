Tesla deve rimuovere il Boombox: l'undicesimo richiamo in tre mesi fa infuriare Elon Musk

Tesla sta avendo non pochi battibecchi con la NHTSA, l'ente americano che vigila sulla sicurezza dei veicoli. L'ultima uscita riguarda la funzione Boombox arrivata sulle Tesla con speaker esterno: si tratta ormai dell'undicesimo richiamo per la società californiana in tre mesi.

In questo ultimo periodo Elon Musk sembra abbastanza nervoso su Twitter, tanto che è riuscito a dare del lobbista a un giornalista AP in seguito a un articolo dedicato all'ennesimo richiamo della NHTSA (Elon Musk attacca la stampa USA). In quel caso al centro della questione vi era la possibilità di "bruciare" un semaforo rosso da parte di Autopilot (con Guida Autonoma Beta) nel caso in cui nei paraggi non vi fosse stato nessuno, a bassa velocità e in totale sicurezza, Tesla però si era vista costretta a rimuovere la feature.

Ragionevole, penserete, la cosa però si fa un tantino più paradossale con la questione Boombox. Le ultime Tesla prodotte negli USA e in Cina sono dotate di uno speaker esterno. La sua funzione è semplice: a basse velocità, serve a emettere un suono esterno per rendere l'auto udibile ai pedoni e ai ciclisti (ecco il segnale acustico "salva pedoni" di Tesla). Tesla, che è una società giovane e provocatoria, ne ha subito approfittato per aggiungere altre funzioni: dallo speaker può uscire la nostra stessa voce con un filtro divertente, effetti sonori di ogni tipo, musiche da film e quant'altro (mandate in play il video in basso per capire meglio).

Alla NHTSA non è andata giù neppure questa poiché "la funzione potrebbe interferire con il sistema di avviso per i pedoni". Tesla ha così disattivato la funzione quando la vettura si trova in Drive, Neutral o in Retro tramite un richiamo OTA. Musk ha in seguito definito la NHTSA come una "polizia divertente" su Twitter. Da casa che idea vi siete fatti, Tesla deve seguire maggiormente le regole classiche oppure fa bene a sperimentare nuove funzioni? Spesso viene davvero bersagliata senza motivo per le sue idee?