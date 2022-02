Tesla rimuove i radar da Model S e Model X 2022: Autopilot funziona solo con le telecamere

Che vi piaccia o no, Tesla è sicuramente un produttore sui generis nel panorama automotive attuale, capace di stravolgere e cambiare molte delle regole tradizionali. Sul fronte degli ADAS ha avviato la rivoluzione abbandonando i LiDAR, ora invece la mossa finale: affidare tutto alle telecamere, con i radar che spariscono da Model S e X.

Il sistema che permette alle 8 telecamere di bordo di gestire l'intera guida autonoma e gli ADAS si chiama Tesla Vision (Tesla abbandona i radar in favore di Tesla Vision) e i vantaggi pratici sono evidenti, soprattutto economici. Una vettura priva di radar e sensori costa meno e richiede meno soluzioni ingegneristiche per integrarli nella carrozzeria, anche se a livello ideale tutto ciò potrebbe ispirare meno sicurezza.

L'IIHS ha dimostrato che in realtà le Tesla senza radar sono sicure quanto quelle che ne sono provviste, motivo per cui Elon Musk ha deciso di eliminare i radar anche dalle più costose Model S e Model X. Ad annunciarlo è stata Tesla stessa: "A partire da metà febbraio 2022 tutte le Tesla Model S e Model X costruite per il mercato nordamericano utilizzano Tesla Vision. I modelli costruiti in precedenza hanno anche i radar."

Tesla ha raggiunto questo obiettivo dopo aver rimosso i radar su Model 3 e Y, analizzando e sfruttando una quantità di dati impressionante, segno che ormai la strada è stata tracciata. A oggi è l'unico produttore in grado di fare qualcosa di simile grazie a un software avanti di anni sulla concorrenza.