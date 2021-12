Tesla rimuove il Passenger Play dopo l'indagine della NHTSA: di cosa si tratta?

Lo scorso 23 dicembre vi abbiamo raccontato di come Tesla fosse finita al centro di un'indagine della NHTSA americana per via della sua funzione Passenger Play. Ebbene il produttore californiano ha fatto sapere di aver rimosso la feature.

Cos'era il Passenger Play? Se conoscete il mondo Tesla sapete anche che le vetture di Elon Musk offrono diversi videogiochi da utilizzare a vettura spenta oppure in fase di marcia proprio grazie al Passenger Play. Bastava confermare di essere il passeggero e non il conducente, premendo un semplice pulsante virtuale sul touchscreen, e il gioco era fatto, letteralmente, visto che si poteva giocare mentre l'auto era perfettamente in funzione.

Secondo la NHTSA, che vigila sulla sicurezza dei mezzi negli USA, era una funzione potenzialmente pericolosa, poiché qualche conducente sconsiderato avrebbe potuto ingannare il sistema e distrarsi alla guida. Con l'indagine in corso, Tesla ha deciso di anticipare i tempi e sospendere la funzione, che ora non sarà più disponibile a vettura accesa. Si potrà comunque giocare con l'auto parcheggiata, un'idea utile soprattutto per ingannare il tempo durante le ricariche ai Supercharger - e ricordiamo che di recente sulle Tesla è arrivato un gioco senza tempo come Sonic di SEGA, mentre in futuro Elon Musk ha promesso titoli AAA come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.