Tesla rimuove Autopilot da una Model S usata, poi lo aggiunge senza motivo

Negli ultimi giorni una nuova polemica ha riguardato le Tesla usate, private senza apparente motivo delle funzioni di Autopilot. Ora un utente ha visto tornare tutte le feature avanzate sulla sua vettura, cosa sta succedendo dunque?

Come già saprete, le vetture di Elon Musk hanno un grande vantaggio rispetto a molta concorrenza: bastano dei semplici aggiornamenti per ricevere nuove funzioni. Le stesse feature di Autopilot possono essere attivate o disattivate cambiando poche righe di codice, ma cosa succede quando una Tesla cambia proprietario? Solitamente una vettura "normale" esce dalla fabbrica con delle opzioni installate, e queste restano durante tutta la vita del veicolo. Sembra invece che molte delle avanzate feature Tesla siano legate all'account dell'utente, non alla vettura, o almeno è quanto emerso nelle ultime ore, con la società californiana che non ha ancora fornito una risposta ufficiale.

Quando si acquista una nuova Tesla, bisogna associarla a un nostro account personale, e questo può contenere o meno le funzionalità di Autopilot - come sappiamo vendute fra l'altro a caro prezzo. Negli USA ci vogliono infatti 8.000 dollari per aggiungere Autopilot e FSD post-vendita. Proprio per questo motivo un uomo di nome Alec avrebbe visto sparire Autopilot dalla sua Model S usata acquistata da un rivenditore, poiché lui in prima persona non aveva mai acquistato l'assistente di guida, lo aveva fatto il precedente acquirente - peccato però che l'uomo abbia acquistato la vettura poiché vi erano compresi anche gli extra della Full Self Driving.

Un autentico caos che va a complicare il mercato dell'usato. Il caso di Alec non è neppure isolato, anzi, nelle ultime ore però le funzionalità di Autopilot sono tornate a essere disponibili nella sua Model S usata, Tesla però non ha ancora spiegato come e perché. Il mistero dunque si complica, inoltre se Autopilot FSD è legato all'account, se un proprietario decide di rivendere la sua Tesla per prenderne una nuova dovrà pagare la funzione da zero o la ritroverà sul suo account? La società dovrà certamente chiarire il funzionamento della cosa, che oggi resta oscura...