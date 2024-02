Tesla, rilasciato l'update 2024.2.6: così il gelo non sarà più un problema

Spesso sentiamo dire che le Tesla sono dei giganteschi computer (o smartphone) su ruote e per certi versi è vero, anzi: sul fronte degli aggiornamenti gli uomini di Elon Musk battono chiunque, anche Apple, Google e Samsung. Scopriamo cosa c’è nel nuovo update 2024.2.6.

Grazie agli aggiornamenti OTA, over-the-air via internet, le Tesla sono sempre aggiornate con risoluzioni di bug e nuove funzioni. Per anni è stato un punto di forza del produttore americano, che ha poi spinto anche la concorrenza a offrire la medesima possibilità sui modelli di ultima generazione. L’ultimo aggiornamento in tal senso, arrivato nelle scorse ore, è il 2024.2.6, ulteriore evoluzione della versione 2024.2 arrivata lo scorso gennaio.

L’update va a migliorare sensibilmente l’esperienza di ricarica presso i Supercharger e il calcolo dell’autonomia residua. Ora il sistema di infotainment mostra quanto tempo occorre affinché possa partire la ricarica rapida, dunque quanto tempo manca per portare la batteria “in temperatura”. Inoltre, impostando una stazione Supercharger come destinazione in pieno inverno, l’auto riscalderà anche la porta di ricarica oltre alla batteria. Un’altra aggiunta riguarda la capacità di calcolare meglio l’autonomia residua tenendo conto anche dell’età della batteria, dunque la sua usura; questo mostrerà a schermo una quantità di chilometri inferiore rispetto al normale, sarà però un calcolo più veritiero in base alla reale capacità della batteria.

Ricordiamo che queste ultime novità si aggiungono alla possibilità di usare il chip Ultra-Wideband (UWB) degli iPhone sulle Tesla più recenti, funzionalità introdotta con il software 2024.2.3.