Tesla sta rilasciando un nuovo update per le sospensioni: ecco i dettagli

Tesla ha cominciato a inviare un aggiornamento OTA alle proprie vetture il quale, tra le altre cose, migliora sensibilmente la qualità di visualizzazione e la profondità delle regolazioni circa lo stato delle sospensioni adattive delle Model X e Model S le quali le supportano.

I due modelli appena citati godono già da tempo di sospensioni ad aria intelligenti, ma quando Tesla ha lanciato le varianti Raven di Model S e Model X verso la fine dello scorso anno, ha inserito un nuovo tipo di sospensioni adattive.

Ecco come le descrive la casa automobilistica californiana:"Abbiamo anche migliorato le nostre sospensioni ad aria per le Model S e Model X con gestione degli ammortizzatori completamente adattiva, per restituire una sensazione di estremo comfort quando si viaggia sull'autostrada o mentre si usa l'Autopilot, e per conferire oltretutto un sistema responsivo e rassicurante durante la guida dinamica."

In quel momento il produttore di auto annunciò il futuro arrivo di nuove funzionalità per questa innovativa tecnologia. Ciò ha portato a quanto stiamo per raccontarvi oggi, e cioè all'introduzione di ulteriori settaggi, i quali includono una visualizzazione in tempo reale delle azioni che il sistema di sospensioni compie mentre si guida.

"Adesso potete vedere in tempo reale come il sistema di sospensioni si regola in modo automatico per ogni singola ruota gestendo le sospensioni al cambiare delle condizioni della strada. Basta cliccare su 'Show Supsension Data' per avere ancora più informazioni in tempo reale."



Insomma, Tesla non smette mai di aggiornare a distanza la propria flotta di veicoli, ma adesso vogliamo rimandarvi a dei test prestazionali circa due esemplari. Il primo è una Model 3 Performance, che è appena stata lanciata a tutta velocità nel deserto per provare a scoprirne la velocità massima. Il secondo invece è una Model 3 custom, la quale alcuni giorni fa ha battuto il record della Model S Plaid sul tracciato di Laguna Seca.